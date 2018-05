ROMA – Giucas Casella porta in tv sua moglie, Valeria Perilli. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] Dopo anni di grande riservatezza, l’illusionista siciliano ha presentato la sua compagna a Pomeriggio Cinque, il programma del pomeriggio di Canale Cinque condotto da Barbara D’Urso.

Nonostante il suo passato da annunciatrice Rai e un presente da attrice e doppiatrice (ha dato anche voce a Cynthia Nixon in Sex and The City), Valeria Perilli non si è mai mostrata molto in tv, e ha sempre portato avanti il suo lavoro con discrezione.

Una discrezione che sembrerebbe sia stata decisa dalla coppia per scaramanzia, come ha confidato alla D’Urso lo stesso Casella: “Ho sempre nascosto la presenza di Valeria su consiglio di Pippo Baudo, che mi consigliò di non dirlo per scaramanzia, perché le storie che finivano sui giornali poi andavano male. Ora ho deciso di svelarlo, e ho quasi paura perché l’amore è una magia, la più bella delle magie”.

Giucas ha raccontato che la moglie ha anche accettato il figlio che lui ha avuto, durante la loro relazione, con una modella: “Stavamo insieme da 5 anni – ha raccontato Giucas – quando scoprii di aver messo incinta questa modella, che era innamoratissima di me. Carol restò incinta ma non poteva crescere James perché viaggiava, e l’ho preso io”.

“Giucas mi raccontò questa scappatella – ha raccontato Valeria – prima di sapere che lei fosse rimasta incinta. Lo fece, credo, anche in parte per provocare la mia gelosia. Ho accettato il figlio di Giucas, ma sono stata ben ripagata, tutte le madri vorrebbero un figlio come James”, ha spiegato la donna.