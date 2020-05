Giulia De Lellis: la maglietta è troppo corta, Damante la filma “sotto”

ROMA – Piccolo incidente per Giulia De Lellis.

Il suo seno è stato fotografato dal fidanzato Andrea Damante mentre lei stava ballando. Le immagini, Damante ha poi pensato bene di condividerle sui suoi canali social.

Il video ha fatto il giro del web in pochissimo tempo.

Andrea Damante e Giulia De Lellis sono tornati a fare coppia fissa da poco.

I due hanno passato la quarantena insieme a Pomezia nella casa dei genitori di lei.

Poi sono tornati a Milano a vivere sotto lo stesso tetto.

Il video in questione pubblicato nelle storie del profilo Instagram di Andrea Damante, mostra la coppia insieme come non si vedeva da tempo.

Ovviamente ha suscitato un po’ di clamore per l’immagine del seno finito al centro delle riprese non si sa quanto involontariamente.

Il dj siciliano ha ripreso la fidanzata mentre stava ballando.

Lei, avvicinandosi troppo allo smartphone, ha finito per gettarsi sopra Damante il cui cellulare è andato direttamente sotto la corta t-shirt di Giulia lasciando intravedere tutto.

Andrea ha poi provato a bloccare le riprese per poi pubblicare il video nelle storie dell’account personale dell’ex tronista, che ha trovato divertente condividere questa parte del corpo della sua dolce metà con milioni di follower (fonte: Instagram, Il Giornale).