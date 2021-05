Giulia Berdini, la fidanzata del direttore di Rai3 Franco di Mare furiosa con Fedez: “E’ una nullità”

Sul caso Fedez-Rai scoppiato durante il Concertone del 1 maggio interviene anche Giulia Berdini, la fidanzata del direttore di Rai3 Franco di Mare.

Giulia Berdini è così intervenuta in difesa del compagno, attraverso Instagram, usando parole pesanti nei confronti di Fedez. Stando a quello che la ragazza scrive, Fedez è “nullità del mainstream“, è sostenuto da qualche “paracu*o occulto… Innocuo come un omogeneizzato Plasmon”. Il rapper, secondo la Berdini, somiglia a “Cetto Laqualunque durante un comizio in un centro sociale ed è “bisognoso di pubblicità e visibilità”. Poi invita il marito di Chiara Ferragni a pubblicare l’audio integrale della telefonata.

La fidanzata di Franco di Mare contro Fedez

“Fedez è disgustoso – scrive Giulia Berdini – . È l’ipocrisia del politicamente corretto, la classica nullità del mainstream che, grazie a qualche paracelo occulto, sta facendo i milioni sparando min***te funzionali al sistema. È un finto rivoluzionario, innocuo come un omogeneizzato Plasmon, manda messaggi che sembrano elaborati da Detto Laqualunque durante un comizio in un centro sociale. Un tizio così ha bisogno di pubblicità e visibilità. Per avere queste due ha bisogno di un nemico. Per neutralizzarlo basta poco, basta ignorarlo. Contenuti esatti, ma ovviamente totalmente fuori luogo. Aggiungerei: caro Fedez, la chiamata con la Rai perché non la fai ascoltare integrale, senza tagliarla a tuo comodo e piacimento? Vergognoso. Fedez, non capisci nulla”.

A distanza di poche ore, Giulia Berdini è tornata su Instagram per provare a fare chiarezza: “Ribadisco per chi ha bisogno di consapevolezze: io condivido ogni parola pronunciata da Fedez. La modalità e il contesto erano totalmente errati. Ma soprattutto perché omettere la verità e pubblicare una telefonata a metà? Bannatemi di nuovo”. E in un video della durata di qualche secondo pubblicato qualche istante dopo, ha aggiunto: “Ma io posso essere contro la legge Zan? Quando scrivo, leggete o il cervello lo utilizzate per dividere le orecchie?”.