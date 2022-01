Giulia Bevilacqua chi è, età, altezza, dove e quando è nata, marito, figli, vita privata, carriera e biografia

Chi è Giulia Bevilacqua: età, altezza, dove e quando è nata, marito, figli, vita privata, carriera e biografia dell’attrice oggi, 23 gennaio, ospite a Verissimo da Silvia Toffanin.

Dove e quando è nata, età, altezza e biografia di Giulia Bevilacqua

E’ nata a Roma il 19 maggio 1979 (età 42 anni). E’ alta 174 cm. Quarta ed ultima figlia di due genitori architetti, si è diplomata al Liceo Classico. Da ragazza, per mantenersi, lavora come hostess di congressi e come babysitter. Nel 2000, di nascosto dai genitori che sognavano per lei un futuro da architetto, si iscrive al corso di recitazione al Teatro Training Studio per poi diplomarsi alla Scuola Nazionale di Cinema. Partecipa a videoclip per Bon Jovi e Federico Zampaglione, ma anche ad alcuni cortometraggi.

La carriera

Il debutto arriva nel 2003 con Un medico in famiglia 3 seguito da Don Matteo 4 (2004), La omicidi (2005), Una famiglia in giallo (2005) fino a Distretto di Polizia dove, dal 2005 al 2009, veste i panni di Anna Gori. Arriva anche al cinema con film dal calibro di Cardiofitness (2007), L’ora di punta (2007), Come trovare nel modo giusto l’uomo sbagliato (2011), Tutta colpa di Freud (2014), Natale col boss (2015). La troviamo in Come un delfino 2 (2013), in Fuoriclasse come Gaia (2014-2015) ed è Valeria Camilli in È arrivata la felicità (2015-2018). Il 2017 la vede nel cast de Il contagio, mentre l’anno seguente recita in Moschettieri del re – La penultima missione.

Marito, figli e vita privata di Giulia Bevilacqua

Dal 2006 al 2012 Giulia Bevilacqua è stata fidanzata con l’attore Simone Corrente. Il 30 settembre 2017 a Positano, dopo tre anni di fidanzamento, si è sposata con Nicola Capodanno, giornalista conosciuto ad una festa. La coppia ha due figli, Vittoria, nata a Milano il 16 novembre 2018, e un bambino, di nome Edoardo nato a maggio 2020.