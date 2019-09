ROMA – La vendetta di Giulia De Lellis arriva in libreria. “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!”: questo è infatti il titolo del primo libro dell’influencer romana, che si prende così la rivincita sul tradimento dell’ex Andrea Damante.

De Lellis ha deciso di raccontare quello che ha vissuto e come ha reagito. Il volume non è ancora in libreria ma è già in cima alle classifiche dei volumi più venduti con il pre order. Sarà disponibile a partire dal 17 settembre, ma su Instagram la giovane romana ha già anticipato alcuni brani.

“Le cornici si spezzano – scrive su Instagram – ma sento che non sono appagata. Vado verso i suoi preziosissimi e costosissimi giochi… la PlayStation, la maledetta PlayStation! Prendo la consolle e la metto sotto l’acqua corrente… provo un fremito di piacere. Prendo i capi uno ad uno e li riduco in brandelli. Parlo da sola, adesso sì che sono pazza. Continuo finché non ho accumulato qualche migliaio di euro di danni sul pavimento e poi, come un palloncino che si sgonfia, mi accascio a terra tra quelli che ormai sono solo stracci e finalmente piango”.

E ancora: “Benvenuta Giulia, nel mondo dei grandi, dove la realtà rompe le favole, dove i principi sono bugiardi e le principesse sono cornute !”.

E mentre il libro sta per uscire, Giulia De Lellis si prende la rivincita anche a Venezia, dove è stata alla Mostra del Cinema insieme al suo nuovo compagno, il motociclista Andrea Iannone.

Fonte: Instagram