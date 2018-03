ROMA – Giulia De Lellis e Andrea Damante presto sposi? Pare proprio che la coppia nata a Uomini e donne, con Giulia che ha guadagnato un quarto posto al Grande Fratello Vip, sia pronta a fare il grande passo. “Sto cercando il momento e luogo perfetto”, ha detto Andrea con la faccia di chi sembra aver già deciso tutto.

Il sito Leggo scrive che i due appaiono sempre più innamorati e la loro storia è sopravvissuta anche all’esperienza del Grande Fratello Vip, cosa che non si può dire della storia tra Francesco Monte e Cecilia Rodriguez, naufragata proprio per l’amore nato tra la coinquilina e Ignazio Moser. Per De Lellis e Damante invece sembra esserci un lieto fine sulla scia di quello di Daniele Bossari, che ha chiesto in moglie la sua Filippa Lagerback in diretta televisiva: