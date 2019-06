ROMA – Giulia De Lellis e Andrea Iannone, alla fine la foto insieme è arrivata. Dopo lo scatto che l’ex gieffina avrebbe pubblicato per sbaglio sui social in cui si vede un braccio di Iannone, ecco lo scatto che sembra ufficializzare in maniera definitiva le voci sulla coppia.

Nell’immagine postata su Instagram da Andrea Iannone, il pilota è abbracciato a Giulia e alla piccola Matilde, l’amata nipote dell’ex gieffina. Insomma, quella che si vede è una vera e propria foto di famiglia che ufficializza questa unione molto chiacchierata.

I fan sembrano apprezzare e commentano positivamente. Andrea Iannone è stato l’ex fidanzato di Belen Rodriguez e secondo indiscrezioni che circolano in quanto pare, l’ex cognata Cecilia non avrebbe preso bene la sua storia con l’ex collega di Grande Fratello Vip.

