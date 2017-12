ROMA – Non conoscere i Beatles non è peccato mortale, scambiarli per i Green Day potrebbe forse capitare a un orecchio meno attento. Ma se sei nella casa più spiata d’Italia, è facile che questa tua gaffe faccia il giro d’Italia via social in poche ore. E’ capitato a Giulia De Lellis, che ha scambiato i Fab Four di Liverpool per la band pop-rock americana.

Gli autori del Grande Fratello Vip avevano fatto partire le note di Lucy in the Sky with Diamonds, e Daniele Bossari (che una vita fa faceva il vee-jay) ha cominciato a chiedere agli altri concorrenti se sapevano chi cantasse quel brano.

Giulia ci ha pensato un po’ su e poi ha detto: “Sono i Green Day?”. A quel punto il sempre paziente Luca Onestini ha sbottato dicendo: “Dai, sono i Beatles, impossibile non riconoscerli”. La De Lellis a quel punto si è giustificata dicendo di essere troppo giovane, ma questo non le ha evitato la bollatura degli utenti dei social network, tra i quali evidentemente molti fan dei Beatles.

Non è la prima volta che Giulia fa gaffe (puntualmente riprese dal pubblico) in questa edizione del Grande Fratello Vip, e di solito il suo “forte” sono le risposte alle domande di cultura generale.