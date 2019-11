ROMA – Secondo i bene informati, il motivo della presunta lite social tra Giulia De Lellis e Belen Rodriguez, non sarebbe Andrea Iannone, ex dell’argentina, e né Andrea Damante che ai tempi in cui stava con la De Lellis avrebbe avuto una storiella con la rivale. Il motivo principale della discordia sarebbe una questione prettamente economica e riguarderebbe dei non meglio precisati affari che sarebbero alla base dei loro dissapori.

C’è una segnalazione a VeryInutilPeolple che rivela di avere come fonte un’amica di uno stretto collaboratore di una delle due. “Damante e Iannone non c’entrano niente. C’entrano gli affari, ma non posso dire quali di preciso”.

La querelle tra le due riguarderebbe anche i tutorial di trucco. “Giulia dice sono stata io la prima mentre Belen sarebbe stata la seconda”, ha sottolineato Federica Panicucci nel corso della nuova puntata di Mattino 5, mandando poi in onda a confronto i vari tutorial che l’argentina e l’influencer realizzano e poi postano sui social.

Ma la domanda che tutti si fanno in merito alla lite è “cosa sa Giulia De Lellis su Belen?”. I quesiti continuano a circolare ma Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo Tv e opinionista fisso delle trasmissioni condotte da Barbara D’Urso, è convinto che “tra le due può esserci proprio l’ex tronista”, ovvero Andrea Damante. Signoretti infatti pensa che Damante possa avere avuto un flirt con Belen proprio mentre l’ex tronista stava ancora con Giulia De Lellis. E lo scontro ha avuto inizio.

Fonte: VERYINUTILPEOPLE.