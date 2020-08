Giulia De Lellis, dopo l’addio ad Andrea Damante una relazione con Carlo Beretta?

Nuovo amore per Giulia De Lellis dopo la fine della relazione con Andrea Damante? Secondo Giornalettismo la ex concorrente di Uomini e donne avrebbe una relazione con Carlo Beretta, imprenditore ed ex fidanzato di Dayane Mello.

I due starebbero trascorrendo le vacanze nella villa toscana di Beretta, insieme alla famiglia di lui.

A far propendere per questa ipotesi, scrive Giornalettismo, anche una storia postata su Instagram e subito rimossa in cui Giulia De Lellis appariva con indosso una camicia di Carlo Beretta.

Del resto proprio negli ultimi giorni Damante ha confermato al settimanale Chi la fine della loro relazione.

Il post di Giulia De Lellis sulla crisi con Andrea Damante

Anche la De Lellis sui social recentemente aveva spiegato: “E’ sicuramente un momento particolare della nostra vita. Stiamo capendo, sono cambiate un sacco di cose, siamo tutti e due un po’ tristi anche se facciamo finta di nulla. Non abbiamo tanta voglia di parlarne o di condividere. Non abbiamo particolarmente voglia di raccontarci troppo perché vogliamo prima un po’ capirci”.

Ma adesso sembra aver fatto un bel passo in avanti, con la nuova amicizia con Carlo Beretta. (Fonte: Giornalettismo)