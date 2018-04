ROMA – Dopo la rottura con Andrea Damante, Giulia De Lellis lascia la casa dell’ex e si prepara ad andare a vivere da sola. Ma non lascia Verona. E’ la stessa ex concorrente di Uomini e donne a dare l’annuncio sui social, spiegando ai fan che presto metterà su casa.

Giulia e Andrea si erano conosciuti proprio al programma di Maria De Filippi e sono stati insieme due anni. Poche settimane fa, la rottura improvvisa, annunciata sui social, di cui però non si conosce il motivo.

Le voci sulle cause della rottura si sono inseguite nei giorni, e qualcuno ha parlato di un possibile tradimento da parte di Damante, ma al momento non c’è alcuna conferma ufficiale. “Solo noi sappiamo io motivo”, ha spiegato Andrea ai fan.

Quel che è certo è che ognuno adesso sta riprendendo la propria vita da single. Giulia ha lasciato la casa di Andrea in cui si era trasferita e sta per averne una tutta sua, che ha intenzione di mostrare ai fan via social, come ha annunciato lei stessa: “È bellissima, ve la mostrerò presto”, ha scritto su Instagram.