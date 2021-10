Chi è Giulia De Lellis, età, dove e quando è nata, fidanzati, vita privata della influencer vittima di uno scherzo delle Iene che andrà in onda nella puntata di martedì 5 ottobre 2021.

Giulia De Lellis, reduce dall’esperienza di Love Island Italia, il primo dating reality interattivo, è recentemente tornata al timone del format con una puntata speciale, che ha portato il pubblico a scoprire cosa è successo ai protagonisti dopo il termine del programma. “Love Island Italia Reunion” è andato in onda in esclusiva su Discovery+ lo scorso 3 ottobre.

Dove e quando è nata, età e biografia di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis nasce a Zagarolo, vicino Roma, il 15 gennaio del 1996, sotto il segno zodiacale del Capricorno. Ha 25 anni e deve la sua notorietà al dating show di Maria De Filippi, Uomini e donne, dove ha incontrato Andrea Damante col quale ha avuto una lunga e tormentata storia d’amore.

In seguito a tale esperienza ha pubblicato il libro Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!, scritto con l’aiuto della scrittrice Stella Pulpo.

Giulia De Lellis è cresciuta a Pomezia, si è diploma all’Istituto professionale di Moda e arte a Nettuno. Dal 2016 ha partecipato a programmi televisivi di intrattenimento tra i quali anche il Grande Fratello VIP. Dal 2018 è testimonial di varie campagne pubblicitarie tra cui Maybelline e attualmente Tezenis.

Fidanzati, figli e vita privata di Giulia De Lellis

Dopo una lunga e tormentata relazione con Andrea Damante, per amore del quale si era trasferita a Verona, Giulia De Lellis è stata spesso protagonista del gossip, in particolare per la sua relazione con il cantante Irama (ex vincitore di “Amici”) e Andrea Iannone.

Attualmente Giulia De Lellis è legata sentimentalmente a Carlo Gusalli Beretta, erede della Fabbrica d’Armi Pietro Beretta.

Al momento Giulia De Lellis non ha figli ma è inseparabile dal suo cagnolino Tommy, un volpino di Pomerania regalo del suo ex Andrea Damante.

Giulia De Lellis e Andrea Damante

Della sofferta rottura con Andrea Damante, Giulia De Lellis ne ha fatto un libro: Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!, edito da Mondadori. In pochi mesi il libro ha venduto oltre centomila copie e a fine anno è risultato essere il libro più venduto in Italia su Amazon.

Influencer da 5 milioni di followers, personaggio televisivo, scrittrice, la venticinquenne di Zagarolo è ora sulla cresta dell’onda e Le Iene sono tornate a farle visita.

Giulia De Lellis, lo scherzo delle Iene

Ricordiamo che a maggio scorso l’influencer era già finita nelle grinfie delle Iene. “Me l’hanno fatta brutta”, aveva detto all’epoca sfogandosi coi suoi 5 milioni di followers su Instagram.

A maggio Le Iene avevano preso di mira la sua ormai nota ipocondria, stavolta hanno scelto di toccare un tasto più dolente e privato. Come la prenderà Giulia?