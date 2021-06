Giulia De Lellis chi è, età, dove e quando è nata, fidanzato, Andrea Damante, figli, vita privata

Chi è Giulia De Lellis, età, dove e quando è nata, fidanzato, Andrea Damante, figli, vita privata. Giulia De Lellis infatti è già volata a Gran Canaria, in una splendida villa da dove condurrà “Love Island Italia”, il primo dating reality interattivo in onda tutti i giorni dal 7 giugno su discovery+.

Dove e quando è nata, età e biografia di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis è nata a Zagarolo, vicino Roma, il 15 gennaio del 1996 e ha 25 anni di età. E’ un personaggio televisivo italiano. La sua notorietà è legata al programma Uomini e donne, dopo il quale ha pubblicato il libro Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!, scritto con l’aiuto della scrittrice Stella Pulpo.

Giulia De Lellis è cresciuta a Pomezia, si diploma all’Istituto professionale di moda e arte a Nettuno. Dal 2016 ha partecipato a programmi televisivi di intrattenimento tra cui Uomini e donne e Grande Fratello VIP. Dal 2018 si propone come testimonial di varie campagne pubblicitarie tra cui Maybelline e Blumarine.

Fidanzato, figli e vita privata di Giulia De Lellis

Per quanto riguarda la sua vita privata, Giulia De Lellis dopo una lunga e tormentata relazione con Andrea Damante, per amore del quale si è trasferita a Verona, e altre successive storie d’amore con il cantante Irama (ex vincitore di “Amici”) e Andrea Iannone, nel 2021 Giulia De Lellis è legata sentimentalmente a Carlo Gusalli Beretta, erede della Fabbrica d’Armi Pietro Beretta. Giulia De Lellis al momento non ha figli.

Debutta come attrice nella web serie Una vita in bianco, distribuita sulla piattaforma online WittyTV e nel 2021 partecipa al film di Michela Andreozzi Genitori vs influencer. Nello stesso anno conduce assieme a Gemma Galgani il format d’intrattenimento Giortì, distribuito su Mediaset Play e WittyTV il 24 dicembre mentre nel 2021 viene scelta per condurre la prima edizione italiana del reality Love Island, in onda su Discovery+ da giugno.

Giulia De Lellis e Andrea Damante

Nel 2019 scrive con Stella Pulpo il libro Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!, edito da Mondadori, basato sulla rottura con Andrea Damante, che la De Lellis ha incontrato durante la trasmissione Uomini e donne nel 2016. In pochi mesi il libro ha venduto oltre centomila copie e a fine anno è risultato essere il libro più venduto in Italia su Amazon.

Influencer da 5 milioni di followers, personaggio televisivo, scrittrice, la venticinquenne di Zagarolo è pronta a seguire e consigliare i 10 “lovers” – 5 ragazzi e 5 ragazze dai 20 ai 30 anni, selezionati tra oltre 16 mila candidature, tutti giovani, belli e rigorosamente single – che parteciperanno al programma per cercare l’anima gemella.