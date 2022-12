Giulia De Lellis chi è, età, dove e quando è nata, fidanzato, figli, vita privata, Instagram, biografia e carriera. L’influencer Giulia De Lellis è ospite oggi 10 dicembre del programma Verissimo. Il programma condotto da Silvia Toffanin è in onda su Canale 5 dalle 14:10.

Dove e quando è nata, età, biografia di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis è nata a Zagarolo, vicino Roma, il 15 gennaio del 1996. Ha 26 anni. Cresce a Pomezia e si diploma all’Istituto professionale di moda e arte a Nettuno.

Fidanzato, figli, Instagram, vita privata di Giulia De Lellis

Per quanto riguarda la sua vita privata, dopo una lunga e tormentata relazione con Andrea Damante, per amore del quale si è trasferita a Verona, e altre successive storie d’amore con il cantante Irama (ex vincitore di “Amici”) e Andrea Iannone, nel 2021 si lega sentimentalmente a Carlo Gusalli Beretta, erede della Fabbrica d’Armi Pietro Beretta. Al momento l’influencer non ha figli. Profilo Instagram: giuliadelellis103.

La carriera di Giulia De Lellis

Ha partecipato a programmi televisivi tra cui Uomini e donne e Grande Fratello VIP. Dal 2018 si propone come testimonial di varie campagne pubblicitarie tra cui Maybelline e Blumarine. Fa il suo debutto come attrice nella web serie Una vita in bianco e nel 2021 partecipa al film Genitori vs influencer. Nello stesso anno conduce assieme a Gemma Galgani il format d’intrattenimento Giortì. Nel 2021 viene scelta per condurre la prima edizione italiana del reality Love Island. Ha inoltre pubblicato il libro Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!, scritto con l’aiuto della scrittrice Stella Pulpo.