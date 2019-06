Giulia De Lellis contro Chi per le “foto del ca***” con Andrea Iannone

ROMA – Giulia De Lellis contro Chi, il settimanale di gossip diretto da Alfonso Signorini. A commento di uno scatto che compare sul profilo Instagram del settimanale in cui si vedono lei e il pilota MotoGp Andrea Iannone, l’ex tronista scrive: “Vi siete permessi di entrare in casa nostra senza invito né tanto meno permesso, spaventando le mie bambine. Capisco il vostro lavoro, ma così non si fa! È la seconda volta che violate la mia privacy in questo modo. Tutto questo per 2,3 foto del c***o”.

Le foto pubblicate in esclusiva la ritraggono in atteggiamenti molto intimi con Andrea Iannone, il pilota di MotoGp ex fidanzato di Belen Rodriguez. Gli scatti dei due in costume a bordo piscina nella casa in Sardegna dell’influencer sono stati infatti “rubati” dai paparazzi del settimanale della Mondadori.

Giulia, per il suo sfogo ha scelto di rispondere tramite un commento al post pubblicato sull’accout ufficiale di Chi: “Foto di un qualcosa poi reso serenamente pubblico. Tutto questo per dirvi che non ci sto, e che ci vedremo presto nelle sedi opportune. Ps: Le mie ragazze questo giornale non lo guardano neanche quando mi mettete con le t***e al vento perché se vogliono sapere qualcosa di mio vengono da me, sul mio profilo. Io faccio sempre prima di voi, sempre!”.

L’influencer aveva già pubblicato sul suo profilo Instagram alcuni scatti che la mostravano in compagnia di Iannone. I due si frequentano da qualche settimana e stanno passando una vacanza insieme in Sardegna. Con loro c’è anche la sorella della De Lellis con le sue due figlie piccole. E infatti a loro si riferisce, la De Lellis, quando nel post dice “le mie bambine” .

Fonte: Instagram, Il Fatto Quotidiano