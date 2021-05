Giulia De Lellis contro assembramenti tifosi Inter che festeggiavano lo scudetto al Duomo di Milano: “Mascherine abbassate e nessun distanziamento sociale”. L’influencer ha paragonato il loro comportamento a quello dei ristoratori e delle altre categorie professionali maggiormente vessati dalle restrizioni anti Covid 19. Questi lavoratori operano tra mille difficoltà nel rispetto delle norme anti Covid, mentre ai tifosi è consentito fare quello che vogliono, in barba a ogni regola anti Covid.

Riportiamo di seguito, il duro attacco di Giulia De Lellis ai tifosi dell’Inter che si sono assembrati senza mascherina nei pressi del Duomo di Milano.

“Mascherine abbassate, nessun distanziamento sociale, ma come? E le rotture di pa**e per la pandemia dove le avete messe? Da parte per il calcio? Tavoli da 4 e i ristoratori non possono lamentarsi. Feste, matrimoni, battesimi, organizzatori di eventi devono stare zitti!!! L’Inter vince non mi frega neanche cosa e andiamo a fare festa al Duomo come neanche al Tomorrowland!”.