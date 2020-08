Giulia De Lellis in Sardegna: “Mi asciugo i capelli così non mi viene il coronavirus” (Ansa)

Giulia De Lellis in Sardegna rassicura così i follower su Instagram: “Mi asciugo i capelli che altrimenti mi viene il coronavirus”

Asciugarsi i capelli dopo lo shampoo per prevenire il coronavirus: è il metodo Giulia De Lellis. La showgirl lo ha spiegato ai suoi follower social in una storia su Instagram dalla Sardegna.

Proprio qui, nell’isola funestata da diversi focolai di Covid-19, la bella Giulia si trova in vacanza. In sua compagnia non c’è più l’ex Andrea Damante ma la famiglia.

Poco social

Ultimamente Giulia De Lellis si è fatta sentire un po’ meno sui social, e così ha pensato di rassicurare chi temeva potesse essere stata anche lei contagiata con una storia postata appena uscita dalla doccia.

“Ragazzi tranquilli sto bene”, ha detto la ragazza da 4,8 milioni di follower. E poi, rispondendo alle domande di alcuni di loro, ha voluto ribadire il concetto così: “Ora vi lascio e mi vado ad asciugare i capelli sennò mi viene il coronavirus”. Una frase che ha accompagnato con una serie di gesti scaramantici come battere il pugno sui denti e le corna.

Sardegna, focolai di coronavirus

La bella isola in questi ultimi giorni ha conosciuto un picco di casi di coronavirus. Tra i contagiati illustri, anche il fondatore del Billionaire, Flavio Briatore. (Fonte: Instagram)