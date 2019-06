ROMA – Nei giorni scorsi, GiuliaDe Lellis era andata a bordo pista durante la gara di Andrea Iannone. Ora l’influencer si fa ritrarre a bordo del gioiellino del pilota della MotoGp: una Ferrari.

Iannone è iper geloso delle sue macchine da corsa. Giulia, dopo aver postato due foto, scherza con i suoi follower porprio facendo riferimento a questa cosa: “Sono ore, forse giorni, che sono in macchina a 68 gradi. Se Andrea non torna subito faccio un danno. Ora vi mando la mia posizione. Siccome a lui piace tanto che gli altri toccano le sue cose, se per favore qualcuno vuole venire a toccare un po’ la macchina”.

La storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone sembra insomma proseguire alla grande. Non tutti i fan della De Lellis sembrano però aver gradito le foto che ritraggono la giovane a bordo dell’abitacolo. In bella mostra il portachiavi dell’auto con impresso lo stemma Ferrari. Qualcuno ha infatti scritto: “Hai perso l’umiltà, rischi di tornare nell’oblio”.

Nelle scorse settimane erano stata le rivista “Spy” e “Chi” a rivelare la frequentazione tra i due. “Chi” ha immortalato la coppia in più occasioni scatenando la rabbia della diretta interessata, già noti al gossip per le rispettive love story con Andrea Damante (ex tronista di ‘Uomini e Donne’) e con Belen Rodriguez (oggi di nuovo legata all’ex marito Stefano De Martino).

Fonte: Instagram, Today, Leggo