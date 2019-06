Giulia De Lellis pubblica per sbaglio una foto a letto con… Iannone

ROMA – Giulia De Lellis pubblica, per errore, una foto a letto con, rullo di tamburi, Andrea Iannone. Per sbaglio. Già. O forse, più semplicemente, la De Lellis ha trovato un altro modo per far parlare di sé per qualche giorno. Comunque, per sbaglio o meno, resta la notizia: la De Lellis ha pubblicato una foto con Andrea Iannone. Quindi vengono confermate le indiscrezioni di una storia tra l’ex di Belen Rodriguez e l’ex di Andrea Damante. I fan del gossip ora possono dormire tranquilli.

La foto non è molto scandalosa. In primo piano c’è il viso della De Lellis. In realtà di Iannone si vede solo il braccio. Ma tanto basta per identificarlo.

Ora non resta che aspettare le prossime tappe di questo nuovo tormentone estivo.

Fonte: Instagram.