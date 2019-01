ROMA – “E’ tutta tirata… ma è un’attrice?”. Così Giulia De Lellis ha commesso un’altra delle sue proverbiali gaffes. Ospite di Enrico Papi a Guess my age, in onda su Tv8, l’ex gieffina è scivolata su una foto di Lilli Gruber. L’obiettivo chiave del gioco, come è noto, è indovinare l’età dei personaggi a colpo d’occhio e Giulia, appena entrata in studio, ha suscitato subito grande ilarità tra i spettatori, confessando di essere senza lenti a contatto.

In realtà non è stata la vista a tradirla. Quando papi le ha mostrato una foto di Lilli Gruber come indizio, l’influencer si è prima fatta scappare commenti imbarazzanti: “E’ tutta tirata Lilli, si è fatta delle… Si è tenuta bene”. E ancora: “Si è tirata, non si può dire?”. Poi la figuraccia vera e propria: “Lei è un’attrice vero?”. Per Enrico Papi, mai occasione fu più ghiotta per fare battute e prese in giro.

Nel corso della puntata si è parlato anche della attuale situazione sentimentale dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Dopo la rottura con il tronista Andrea Damante, la influencer ha ritrovato l’amore con Irama, vincitore dell’ultima edizione di Amici di Maria de Filippi. “Io tutto bene – ha detto Giulia rispondendo alle domande di Papi – sono molto felice. Sto con un ragazzo molto carino, lui canta. Si chiama Filippo”. Quando il conduttore le ha proposto ironico una cena romantica con il concorrente in gara Giulia è scattata: “No, no che poi lui (Irama, ndr) è geloso”.