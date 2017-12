ROMA – Durante la finale del Grande Fratello Vip, le pagine social di Giulia De Lellis “furono chiuse”. A rivelarlo è stata la stessa De Lellis, giunta a un passo dalla vittoria proprio grazie al caloroso sostegno delle sue “bimbe”, come si fanno chiamare le sue numerosissime fan.

Le sue seguaci, in quest’avventura all’interno del reality di Canale 5, si sono mostrate sempre pronte a sostenerla e a far tutto quello che era possibile per farle vincere il programma. Le bimbe, ribattezzate “bambine” all’interno del programma, hanno una pagina Facebook, che conta 21mila iscritti, e un profilo Instagram, con 78,2mila follower, che si chiama Le Bimbe di Giulia.D, sul quale condividono tutte le notizie che riguardano la loro beniamina.

Il loro obiettivo è sempre stato quello di farle vincere il Gf Vip e quindi ad ogni diretta erano agguerritissime, ricordando a tutti di votare per Giulia. Questo modo di fare però non è piaciuto ai fan degli altri vip e in particolare a Lisa Fusco, amica di Cristiano Malgioglio, che ha voluto mandare un messaggio aereo al paroliere per avvisarlo che proprio le bimbe lo volevano fuori.

A riflettori spenti, ora che il programma si è concluso con il trionfo di Daniele Bossari, Giulia De Lellis non ha nascosto la sua delusione per la vittoria del rivale. Ma si è comunque detta soddisfatta del suo percorso nella casa più spiata d’Italia. E in un’intervista a FanPage ha confessato l’insolito episodio avvenuto proprio al momento del televoto che ha decretato la sua sconfitta con Daniele Bossari.

“La mancata vittoria al GF non credo sia dipesa dalle bimbe – ha detto l’ex corteggiatrice – ma da altre situazioni in merito alle quali non voglio entrare. Non è chiaro nemmeno a me, ma penso non dipenda dal fatto che le bimbe non siano state potenti, anche perché quella sera tutte le mie fanpage furono chiuse, compresa quella delle bambine. È accaduta una cosa molto particolare, ma sono stata felice del mio percorso. È andata bene così”.

La De Lellis ha dovuto affrontare diverse critiche all’interno della casa e ha dovuto far fronte a molti attacchi dall’esterno:

“Hanno provato in tutti i modi a sporcarmi – afferma – ma non ci sono riusciti. A quella persona che mi ha dato della ‘feccia umana’ preferisco non dire niente, è incommentabile”.

Sul fatto di essere stata definita “esperta di tendenze” chiarisce:

“Quelle parole non sono uscite dalla mia bocca. Fu un’etichetta che mi fu cucita addosso da loro, non so su quale base. Io sono una influencer, lavoro sui social. Non dico che basti questo per essere considerata una Vip, ma evidentemente è bastato visto che sono entrata in quella Casa e ci sono rimasta per 80 giorni”.