ROMA – Ignazio Moser si sente sempre più solo nella casa del Grande Fratello Vip senza la sua Cecilia Rodriguez e i dubbi lo assalgono ora dopo ora: “Ho paura per quello che potrebbe succedere fuori”.

Sono le tre di notte. Ignazio Moser chiede a Giulia De Lellis se secondo lei Cecilia Rodriguez avrà già incontrato e fatto chiarezza con Francesco Monte, lei senza malizia gli dice che potrebbe essere accaduto di tutto, di prepararsi anche al fatto che possano aver fatto l’amore per un’ultima volta. Ignazio rimane colpito dalle sue parole, si alza, si riveste…va a fumare e poi si fionda in confessionale del Grande Fratello Vip.

E si sfoga in confessionale:

“Ho trovato in lei – dice Ignazio Moser – una purezza che non penso di aver mai trovato in altre ragazze o in altre persone in generale. Confido molto nel fatto che sarà lì ad aspettarmi, però quando hai qualcosa di così bello, che ti fa stare così bene, hai sempre paura che qualcosa possa rovinartelo. Quello è il mio timore, la mia paura. Non vedo l’ora di viverla fuori perché qui abbiamo gettato delle buone basi per un rapporto che non può che funzionare, però non vedo l’ora di viverla nella vita reale”.