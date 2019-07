Giulia De Lellis su Instagram rivela: “Ho scoperto di avere le corna”

ROMA – In un video postato sul suo profilo Instagram Giulia De Lellis ha dato a tutti un annuncio choc, rivelando di aver scoperto di avere le corna. Quello di cui lei parla non è un tradimenti avvenuto durante la sua nuova storia d’amore con il pilota Andrea Iannone, bensì qualcosa che riguardava il passato.

In passato la De Lellis è stata per anni con il dj Andrea Damante con cui si era fidanzata durante “Uomini e donne”. Con lui aveva condiviso una lunga e appassionata storia, fino a che al ritorno da una vacanza ha scoperto di essere stata tradita più volte e da qui la decisione di lasciarlo.

La storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone invece prosegue e la giovane rivela in una stories su Instagram ai suoi followers come l’ha conquistata. “E’ stato paziente ed educato”. Ma lui replica: “Devi dire la verità”.

La De Lellis ha scritto su Instagram: “Ci siamo conosciuti ad una cena, eravamo tutte coppie. Non è che ci siamo parlati più di tanto e tra l’altro mi stava molto antipatico, ma molto”. La giovane stava uscendo da un periodo complicato dopo la storia con Andrea Damante e spiega di avere un bel rapporto con Andrea, ma anche che Iannone ha un ottimo rapporto con la famiglia di lei.

Il pilota di MotoGp ha replicato: “Amore, quando racconti le cose, le devi raccontare così come sono”. Giulia però ne ha approfittato anche per lanciare una frecciatina a chi le fa notare la sua passione per gli “Andrea”: Più che altro ho una passione per gli str***”. Non è mancata anche una risposta a Cecilia Rodriguez, che l’ha definita “alta un metro e una banana”: “È vero, non si può avere tutto. Però sono simpatica”. (Fonte Instagram).