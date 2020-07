Giulia De Lellis rivela che si dovrà operare al naso e dovrà sostenere diverse sedute di logopedia. Ma non svela perché.

Sembra che per Giulia De Lellis sia arrivato il momento di affrontare un non meglio precisato problema di salute. La 24enne ha preferito non svelare il tipo di problema che deve affrontare anche se tutto lascia pensare che si tratti di qualcosa legato alla gola: “Poteva andare peggio, mi sono c….ta addosso tutto il giorno” ha detto su Instagram.

Il lungo sfogo sul social, in cui ha annunciato ai suoi tantissimi follower che dovrà presto operarsi al naso per risolvere una volta per tutte i problemi alla gola, poi continua con qualche dettaglio in più: “Me la caverò con una operazione al naso, non so quante sedute dalla logopedista e trattamenti vari”.

La 24enne non ha fatto mistero di essere stata in ansia tutto il giorno per i risultati di questi controlli, temendo ovviamente che la situazione potesse essere ancora più grave.

Giulia De Lellis spiega ancora: “È stato fastidiosissimo il controllo e non sarà semplice guarire ma sono serena. Sono mezza scioccata, mi hanno infilato nel naso un tubicino fastidiosissimo, quando tornerò a Milano mi organizzerò”.

La influencer ha concluso dicendo comunque molto ottimista su questo suo problema di salute, e aggiungendo che di certo non perderà il sorriso per tutta questa intricata faccenda: “Diciamo che c’è sempre chi sta peggio, quindi va bene così”. (fonte INSTAGRAM)