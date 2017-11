ROMA – Giulia De Lellis supera la “paura per i gay” e beve dallo stesso calice di Alfonso Signorini. Giulia De Lellis, infatti, aveva detto che non avrebbe mai bevuto dal bicchiere di un gay (o di un drogato) o fatto un tiro da una sua sigaretta. Per queste parole Giulia De Lellis era stata duramente criticata in studio dallo stesso Alfonso Signorini.

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip Ilary Blasi e Alfonso Signorini sono entrati nella casa per brindare con i concorrenti. E Signorini ne ha approfittato per fare pace con Giulia De Lellis.