ROMA – Giulia De Lellis dopo il Grande Fratello Vip sogna di diventare un’attrice e così ha deciso di lanciare un appello alla regista Simona Izzo, sua coinquilina nella casa del reality show. La fidanzata di Andrea Damante, tronista di Uomini e donne, lancia la sua richiesta a Simona dalle pagine di Di Più e spiega di volerla come sua consulente professionale.

Il sito Blasting News scrive che la De Lellis ha sottolineato di sperare che il rapporto nato nella casa del reality tra lei e la Izzo continui e sfoci magari in una collaborazione che le permetta di realizzare il suo grande sogno, cioè diventare un’attrice. Le proposte di lavoro non mancano per la giovanissima ex corteggiatrice del programma d Maria De Filippi, ma ora è pronta ad iscriversi ad una scuola di recitazione e spera che Simona possa aiutarla: