Giulia Elettra Gorietti chi è, età, marito Pietro Iemmello, figlia, vita privata, carriera e biografia

Chi è Giulia Elettra Gorietti: età, marito Pietro Iemmello, figlia, vita privata, carriera e biografia dell'attrice

Dove e quando è nata, età, carriera e biografia di Giulia Elettra Gorietti

Giulia Elettra Gorietti è nata a Roma il 26 settembre del 1988 (età 33 anni). Giulia ha origini miste, il padre infatti è italiano, la madre, Nicole Moscariello (ora sposata con Andrea Roncato), invece ha a sua volta origini tedesche e portoghesi. Fin da giovanissima ha una forte passione per la recitazione e sogna di diventare un’attrice di grande successo. Da adolescente infatti decide di studiare recitazione e frequenta alcuni laboratori presso l’associazione culturale Mondo artistico a Roma. Nel 2003, a soli quattordici anni, esordisce al cinema nel film “Caterina va in città”.

L’anno successivo recita in “Tre metri sopra al cielo“ dove interpreta Daniela Gervasi. Nel 2005 entra ufficialmente nel cast de “Ti Amo in tutte le lingue del mondo“, film diretto ed interpretato da Leonardo Pieraccioni. Nel 2012 invece approda direttamente sul palcoscenico de Colorado-Sto classico, programma di cabaret di casa Mediaset. Nel 2014 invece indossa le vesti di Eva, protagonista della serie televisiva “I segreti di Borgo Larici”. Nel 2015 anno in cui partecipa al film di grande successo ovvero Suburra dove ha l’opportunità di recitare insieme ad Alessandro Borghi, protagonista anche della serie tv targata Netflix.

Marito, figlia e vita privata di Giulia Elettra Gorietti

In merito alla sua vita privata, Giulia Elettra Gorietti è legata al calciatore Pietro Iemmello, attaccante del Frosinone, e il 18 giugno di tre anni fa è nata la figlia Violante. Giulia è stata legata per un pò di tempo con Lorenzo De Silvestri, altro calciatore ora in forza al Bologna. Tra i suoi flirt ci sarebbe Fedez.