ROMA – Giulia De Lellis, finalista del Grande Fratello Vip, racconta qualche dettaglio piccante della sua vita di coppia con Andrea Damante. Ignazio Moser ha chiesto a Giulia De Lellis particolari della sua vita sessuale con il fidanzato Andrea Damante. E Giulia De Lellis non si è fatta pregare rivelando particolari molto piccanti.

La De Lellis ha detto che la loro vita di coppia è qualcosa di unico, la più bella che abbia mai avuto e ha aggiunto: “Facciamo l’amore tre o quattro volte la settimana, forse anche di più. Comunque ogni due o tre giorni. Qualche volta non possiamo perché siamo impegnati e non ci vediamo, ma poi recuperiamo. Tra me e Andrea c’è un’alchimia allucinante, pazzesca”.