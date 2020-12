Giulia Napolitano è stata ospite di Massimo Giletti a Non è l’Arena. Lei è una ragazza siciliana di soli 21 anni, che fa la modella. E che ha raccontato il mondo dei festini proibiti a Roma. Festini a cui partecipano ragazze come lei.

Festini cui ha preso parte anche lei, ma senza “vendersi”, come specifica. Feste in cui la droga gira liberamente (soprattutto cocaina). E in cui le ragazze si concedono ai potenti di turno. Politici, personaggi dello spettacolo, persino preti e vescovi. “Se faccio i nomi, mi ammazzano”, spiega Giulia.

E per dare l’esempio di cosa succede in quelle feste, descrive la scena di ragazze nude sul letto con la cocaina stesa sul pube in attesa della “consumazione”.

Giulia Napolitano a Non è l’Arena racconta i festini proibiti

Giulia Napolitano ha raccontato di essere entrata nell’ambiente delle feste grazie a una sua coinquilina. Che l’ha invitata e le ha detto che l’avrebbero pagata per la sua presenza. “Ho fatto feste su yacht, barche, ville al mare. Anche una festa privata con due preti in un hotel in centro a Roma, con una decine di invitati”.

Massimo Giletti le chiede: “Come sapeva che erano preti?”. E lei risponde: “L’aveva detto l’organizzatore della festa. I preti avevano messo tre ragazze stese sul letto, tutte e tre avevano la cocaina sul pube”. E poi ancora: “A queste feste partecipavano parecchi politici, persone conosciute, giovani e più anziani”.

Giulia racconta di aver partecipato in tutto ad almeno una ottantina di feste. Venendo pagata solo per la sua presenza, senza mai vendersi. Nemmeno quando, racconta, qualcuno le avrebbe offerto 15mila euro per concedere il suo lato B.

Giulia Napolitano e l’intervista a Fanpage

Giulia Napolitano nei giorni scorsi aveva concesso una intervista a Fanpage.it. Un’altra intervista in cui parlava dei festini. “Una volta, in una bellissima villa romana di proprietà di una ex escort, ho visto un prete che aveva messo in fila tre ragazze nude sul letto e ognuna di loro aveva una striscia di cocaina sul pube. Il resto si può immaginare. Ne ho visto un altro che faceva un threesome, un trio con due ragazze, e non si è fermato neppure quando sono passata nella stanza per andare in bagno. Se faccio i nomi mi ammazzano”. (Fonti: Non è l’Arena e Fanpage)