ROMA – Fabio Basile è sulla bocca di tutti nella casa del Grande Fratello Vip 3, in particolare per una sua dote nascosta. E’ già stato soprannominato “elephant man”, tutto merito della confidenza piccante di Giulia Provvedi.

“Voi non avete capito, abbiamo un Rocco Siffredi in casa. Italiane focalizzate nella vostra mente, qui è una roba allucinante. Allora ragazze fate una cosa, andate sulla pagina di Fabio Basile, mettete il like. Io ho visto una roba che, una presenza. Questo è anche campione olimpico, oltre che di Judo, delle misure penali. Cioè hai presente che arrivava al letto tra poco? Sì, è una roba abnorme, cioè non lo so. Poverino poi era dolcissimo perché dormiva, poi abbassi lo sguardo e dici li morta***. Si nota una prorompenza, una proboscide“.