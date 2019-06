ROMA – Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini si sono lasciati. A dare l’annuncio su Instagram è stata la stessa bionda delle Donatella spiegando che “le motivazioni sono personali”.

Giulia ha chiesto quindi ai fan di rispettare questo momento di dolore e il suo silenzio. Ma, come spesso accade in questi casi, è già cominciato il tram tram sulle ragioni che hanno portato la coppia alla rottura. Tra le più accreditare l’ipotesi di un tradimento: già lo scorso autunno i due hanno attraversato un momento di crisi, quando il portiere dell’Atalanta sembrava averla già dimenticata mentre era chiusa nella casa del Grande Fratello.

Al termine del reality la vicenda sembrava chiarita, tanto che lei aveva pubblicamente negato con convinzione l’ipotesi di un presunto tradimento di lui. Ora però, dopo un anno di intenso amore, la coppia è già scoppiata. E a soffrire forse, è più lei che lui, già volato in Sardegna per una vacanza con gli amici.

Al fianco di Giulia, come sempre, c’è la gemella Silvia. Le due, inseparabili nella vita come nel lavoro, sono pronte a partire per il loro tour estivo che si spera possa alleviare le pene d’amore di Giulia. (Fonte: Instagram)