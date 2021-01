Giulia Salemi e la bambolina voodoo, la zia di Pierpaolo Petrelli: “Lo stanno facendo impazzire”

La zia di Pierpaolo Pretelli ha chiesto ai suoi fan di condividere una foto dove Giulia Salemi avrebbe con se una bambolina voodoo. In realtà, la presunta bambolina è il regalo di Natale ricevuto da Tommaso Zorzi dalla sorella.

Il post condiviso da Maristella Pretelli recita: “Giulia in assenza di Fariba tiene in mano una bambolina voodoo. Amici chiedo il vostro aiuto, divulgate ovunque”. “Stanno facendo impazzire Pier, non gli altri”, scrive ancora la donna nei commenti. Ma quando un utente le fa notare che non è corretto “screditare così quella povera ragazza”, la zia di Pierpaolo replica: “Povera?”.

Fan di Giulia Salemi infuriati

Parole che hanno fatto infuriare i fan di Giulia Salemi. Immediati i commenti su Twitter: “Disagio, Medioevo! Aiuto!”. E ancora: “Lasciano intendere che la Salemi abbia conquistato Pierpaolo con i riti voodoo. È una calunnia, il Gf deve prendere provvedimenti”.

Una vicenda che dimostra come la famiglia di Pierpaolo Pretelli continua ad assumere posizioni sull’avventura al Grande Fratello Vip dell’ex velino di Striscia la Notizia. Sembra propri che i continui appelli di Pierpaolo, che ha chiesto ai suoi cari di non interferire nelle sue faccende private e di evitare di rilasciare commenti pubblici e alla stampa, continuano a cadere nel vuoto.