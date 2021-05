Chi è Giulia Salemi età, altezza, fidanzato Pierpaolo Pretelli “musulmano”, figli, vita privata, mamma Fariba Tehrani sull’ Isola dei Famosi 2021, vero nome, biografia e carriera dell’ex modella italiana. La Salemi, sarà una delle protagoniste della puntata odierna de Le Iene, programma televisivo di Mediaset che va in onda su Italia 1 dalle ore 21:20.

Dove e quando è nata, età, altezza, vero nome e biografia di Giulia Salemi

La Salemi è nata a Piacenza il 1 aprile 1993. Il suo segno zodiacale è l’Ariete ed ha 27 anni. Giulia è alta 174 cm e pesa 62 chili. Non utilizza nomi d’arte quindi è conosciuta con il suo nome di battesimo. E’ molto popolare sia per gli amanti di programmi tv che per il popolo dei social. Infatti non è solamente una ex modella ma è anche una vera e propria influencer.

Il fidanzato Pierpaolo Pretelli, i figli: vita privata di Giulia Salemi

La Salemi ha una relazione sentimentale con Pretelli. Non dovrebbe essere sposata e non dovrebbe avere figli. Anche la mamma fa parte del mondo dello spettacolo. Infatti Fariba Tehrani è tra i concorrente dell’ Isola dei Famosi 2021. La Salemi è spesso in studio per seguirla e per fare il tifo per lei. Quindi di fatto partecipa anche lei, seppur non sul posto, all’Isola dei Famosi 2021.

Giulia Salemi e lo scherzo de Le Iene, Pierpaolo Pretelli si finge musulmano per dimostrarle il suo amore

Le Iene presentano lo scherzo alla Salemi con la seguente didascalia: “Il loro amore è nato nella casa del Grande Fratello Vip. Ma che cosa è disposto a fare lui per dimostrare il suo amore nei confronti di lei? L’attesa per vedere lo scherzo di Nicolò De Devitiis con la complicità di Giulia Salemi a Pierpaolo Pretelli è finita. Martedì dalle 21.10 su Italia1 saranno ospiti di Alessia Marcuzzi e Nicola Savino”. Nello scherzo, Pretelli si fingerà musulmano pur di dimostrarle il suo amore.