Giulia Salemi chi è: età, Instagram, fidanzato Pierpaolo Petrelli, origini e madre Fariba, Grande Fratello Vip, Miss Italia

Cgi è Giulia Salemi, la modella e showgirl italio-persina nota per aver partecipato a Pechino Express con la madre Fariba Tehrani e per aver partecipato al Grande Fratello Vip 3 e 5. La Salemi è ora concorrente dell’Isola dei Famosi 2021.

Giulia Salemi, età, altezza, peso e Instagram

Giulia Salemi è nata a Piacenza il 1 aprile 1993. Il suo segno zodiacale è l’Ariete ed ha 27 anni. Giulia è alta 174 centimentri e pesa 62 chili. Non ha tatuaggui conosciuti. Il suo profilo Instagram è Altezza: 174 cm Peso: 62 kg Tatuaggi: nessuno Profilo Instagram: @giuliasalemi dove conta 1,5 milioni di follower.

Giulia Salemi, origini

Giulia Salemi nasce a Piacenza. Sua madre è Fariba Tehrani ed è iraniana. Insieme hanno partecipato a Pechino Express 2016 formando la coppia de “Le Persiane”. Suo padre è Mario Salemi che di professione fa il poliziotto. Giulia Salemi studia al Liceo Scientifico e frequenta un solo anno di università alla facoltà di Economia e Commercio alla Cattolica di Piacenza. Dopo essersi trasferita a Milano comincia a partecipare a vari concorsi di bellezza e a varie trasmissioni tv come ospite. Il suo primo flirt con un pensonaggio famoso è Abraham Garcia, l’ex di Elettra Lamborghini. Dopo Garcia la Salemi ha una storia con Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez ed ex di Giulia De Lellis. Poi con Francesco Monte che conosce al Grande Fratello Vip 3 fino all’attuale storia con Pierpaolo Petrelli conosciuto al Grande Fratello Vip 5.

Dopo Pechino Express, Giuliae conduce il programma calcistico Leyton Orient con Simona Ventura e Milano-Roma con Giancarlo Magalli. Giulia, nel 2016 sbarca su Mtv e poi a ben due edizioni del Grande Fratello Vip. Nel settembre 2020 la Salemi è impegnata in “Disconnessi on the road” su Italia 1 con Paolo Ciavarro e Paola Di Benedetto. U

no dei momenti in cui Giulia Salemi ha fatto più parlare di sé è stato durante il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia nel 2016. Giulia, qui ha indossato uno spacco inguinale che ha fatto il giro di tv e giornali sia nazionali che internazionali.

Giulia Salemi e il nuovifidanzato Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si conoscono nella casa del Grande Fratello Vip 5. A Pierpaolo prima piace Elisabetta Gregoraci. Poi entra Giulia nella Casa e i due, nel giro di qualche settimana finiscono per scambiarsi il primo bacio. Dopo il Grande Fratello, Giulia e Pierpaolo continuano la loro storia d’amore dividendosi regolarmente tra Milano e Roma. Pierpaolo vive infatti a Roma dove si trova anche suo figlio leonardo con la sua ex Ariadna Romero: Giulia vive invece a Milano.

Prima di Pierpaolo, Giulia ha avuto una relazione con Francesco Monte conosciuto al suo primo Grande Fratello. Dopo la rottura e prima di Pierpaolo Pratelli le sono stati attribuiti flirt con Marco Cartasegna e con Marco Ferri.

Giulia Salemi a Miss Italia

Giulia Salemi ha partecipato a Miss Italia 2014 come concorrente e Miss Italia 2019 come giurata.