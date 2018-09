ROMA – Giulia Salemi è una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. La modella e showgirl è nota soprattutto al pubblico per la partecipazione a Pechino Express e per il vestito audace durante il red carpet al Festival di Venezia del 2016, ha confidato ai suoi nuovi compagni di avventura.

“Dieci chili fa facevo la modella, ora faccio l’influencer – esordisce così nel video di presentazione, per poi puntare subito l’attenzione sulla madre – La mia mamma è persiana quindi educazione super severa. Poi però sono riuscita a convincerla a lasciarmi andare a Milano e lì è cominciato tutto” racconta brevemente. Arrivata sulla passerella del Gf Vip, Ilary Blasi le fa però rivedere le immagini del red carpet di Venezia e del suo abito “scandalo”, cosa che la Salemi non apprezza. “Avevo 22 anni, non vi è mai capitato di affrontare qualcosa con leggerezza?” fa notare Giulia.

Entrata nella casa però si è lasciata sfuggire una frase che è subito diventata virale sui social. Parlando delle sue esperienze amorose, la Salemi ha confessato: “Io la prima e la seconda volta non trom** ma faccio l’amore , poi la terza volta trom** pesante!”.

'Che bello essere stupidi perchè chi è stupido non pensa'

'Devo dare una shakerata al mio blood'

'Io non trombo io faccio l'amore,alla terza se vuoi trombo pesante però alla prima no' GIULIA SALEMI CI DARÀ GIOIE ENORMI #GFVip #gfvip3 — Leonardo Ravani (@LeonardoRavani) 24 settembre 2018