ROMA – Il Grande Fratello Vip è appena iniziato ma già fa parlare di sé. Non solo per gli incidenti hot che sono capitati durante la prima puntata, andata in onda la sera di lunedì 24 settembre, ma anche per alcune uscite di concorrenti. Come quelle di Giulia Salemi che ha avuto per oggetto Francesco Monte.

L’ex tronista di Uomini e donne è stato preso di mira anche dalla conduttrice, Ilary Blasi, che si è lasciata sfuggire un “Un reality finiscilo almeno” in riferimento all’Isola dei famosi e al canna-gate che gli è costato il posto.

Ma non è finita qui. Perché è stata la ex modella e influencer italo-iraniana Giulia Salemi a tirare nuovamente in ballo l’ex compagno di Cecilia Rodriguez.

Dopo la diretta della puntata, infatti, Salemi avrebbe bevuto qualche bicchiere di troppo di spumante, e sarebbe finita con fare alcune confessioni a Monte. “Ti racconto un aneddoto divertente di quando ero una ragazzina – ha detto Giulia Salemi all’ex tronista –. Tu hai fatto Uomini e Donne quando? Sette anni fa? Ecco, io sette anni fa avevo 18 anni, andavo in quinta liceo ed ero innamorata di te. Ti vedevo in TV eri bellissimo”.

Ma quando Giulia Provvedi le ha domandato se “ci staresti se Francesco Monte ti baciasse”, lei ha risposto categorica: “No! E se gli sto dicendo queste cose è perché sono ubriaca e perché ora non mi interessa più”.