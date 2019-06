Giulia Salemi incontra Diletta Leotta. Tormentone Francesco Monte finito?

ROMA – A “Radio 105” Giulia Salemi ha incontrato Diletta Leotta. Diletta Leotta che altro non è che la presunta fiamma dell’ex fidanzato di Giulia Salemi, Francesco Monte.

Una presenza, quella della Salemi a “Radio 105”, che finalmente dovrebbe mettere a tacere uno dei tormentoni estivi.

Tormentone che già direttamente la Leotta aveva provato a smentire:

“Tutto inventato, non si sognerebbe mai. Non credete a queste persone inutili che inventano storie inesistenti solo per passare il loro tempo inutile su Instagram. Non c’è niente di vero in questa storia, tra poco ve ne renderete conto tutti. Mi dispiace per Giulia (Salemi, la ex fidanzata di Monte, ndr), persone cattive non pensano al male che le hanno procurato alimentando queste bugie”.

Fonte: Radio 105.