ROMA – Giulia Salemi contro Walter Nudo nella casa del Grande Fratello Vip. La Salemi non ha mandato giù che Walter l’abbia ribattezzata Silvia. Ecco la sua reazione furibonda: “Amore ma Silvia? Se me lo dici ancora faccio una strage. Già mi hai detto che non ti sono venuta in mente quando hai avuto i lapsus e per me è un’offesa, scusa. Cioè, scusa, ma poi dopo 45 giorni sbagli ancora il mio nome?”.

Anche Francesco Monte ha provato a sdrammatizzarsi: “Sarà la tua figlia acquisita. E poi ha il cervello così intasato che il nome sul momento non gli viene”. Walter Nudo prova una timida retromarcia: “Mi è venuto in mente Francesco, Andrea, Stefano, Ivan…”.

Giulia continua ad attaccare: “Dopo 45 giorni non ti ricordi ancora il mio nome?”. Ed è ancora Monte a intervenire, mettendo un dito tra il naso e le labbra di Giulia, e dicendo: “Vedi con i baffi mi somiglia”. E così scoppiano tutti a ridere.