Giulia Stabile chi è, età, altezza, fidanzato Sangiovanni, figli, vita privata, Amici 20, vero nome, biografia, Instagram e carriera della ballerina. La Stabile, prima della finale di Amici 20, sarà tra gli ospiti di Verissimo. Trasmissione televisiva condotta da Silvia Toffanin su Canale 5.

Dove e quando è nata, età, altezza, vero nome e biografia di Giulia Stabile

Giulia è nata a Roma il 10 Giugno 2002. Quindi ha 19 anni. E’ alta 160 cm per un peso forma di circa 47 kg. Ha raggiunto la popolarità grazie ad Amici 20. Trasmissione televisiva condotta da Maria De Filippi su Canale 5. Gode di un ampio seguito su tutti i social network. In particolare su Instagram.

Il fidanzato Sangiovanni, i figli: vita privata di Giulia Stabile

Amici non le ha portato solamente la popolarità ma anche l’amore. Infatti è in una relazione sentimentale con il cantante Sangiovanni. Data la giovane età, né è sposata, né ha figli. Per il resto non sappiamo molto altro della sua vita privata perché è molto riservata.

Giulia Stabile è la favorita per il trionfo nella sezione ballo di Amici 20

La Stabile è la ballerina che ha raccolto più consensi da quando è iniziato Amici 20. Ora siamo giunti alla finale. La Stabile è considerata la favorita per il successo nella sezione ballo. Tra i cantanti, il favorito è il suo fidanzato Sangiovanni. Maria De Filippi le garantisce ampio spazio perché è veramente bravissima e merita questa visibilità.