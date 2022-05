Giuliana De Sio chi è, età, dove è nata, marito, figli, vita privata, carriera e biografia

Chi è Giuliana De Sio: età, dove è nata, marito, figli, vita privata, carriera e biografia dell’attrice che oggi, 6 maggio, sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, in onda su Rai1.

Dove è nata, età, biografia e carriera di Giuliana De Sio

E’ nata il 2 aprile 1956 (età 66 anni) a Salerno. E’ sorella minore della cantante Teresa De Sio. Sin da ragazza ha manifestato una grande passione per la recitazione e ha fatto il possibile affinché questa potesse trasformarsi in un lavoro. Questo l’ha spinta a trasferirsi poco più che maggiorenne a Roma, dove avrebbe potuto facilmente prendere parte a diversi provini.

L’esordio in scena risale al 1977, anno in cui è nel cast della pellicola “Una donna”, a cui segue l’anno successivo il film “Le mani sporche” con Marcello Mastroianni ed Elio Petri. Tra le fiction più celebri possiamo citare “La piovra” accanto a Michele Placido, “Il bello delle donne” e “L’onore e il rispetto“. Nella sua lunga carriera ha vinto due David di Donatello per la migliore attrice protagonista, per “Io, Chiara e lo Scuro” e per “Cattiva”.

Marito, figli e vita privata di Giuliana De Sio

Nel corso della sua vita ha vissuto diverse storie importanti. A inizio anni 80 si è legata al regista Elio Petri, scomparso nel 1982 quando stavano ancora insieme. Tra i suoi ex celebri ci sono anche lo scrittore Elvio Porta, Gabriel Garko e l’ex corteggiatore di “Uomini e donne” Mario De Felice.

L’attrice non ha mai nascosto il dolore per non essere mai riuscita a diventare mamma. “A 18 anni non ero pronta e ho abortito, anche se allora l’aborto non era legale – aveva raccontato in un’intervista a ‘Vanity Fair’ -. Poi, invece, non sono mai riuscita a portare avanti una gravidanza. Per quattro volte, incinta di quattro mesi, ho perso un bambino. Cinque o sei volte ho provato anche l’inseminazione artificiale, non è andata e basta. Di recente un medico mi ha spiegato che forse la responsabilità è della mia tendenza a coagulare troppo. Chissà, magari sarebbe bastato prendere un farmaco”.