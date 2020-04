Giuliana De Sio a La Vita in Diretta: “Il coronavirus un’esperienza terribile”

ROMA – Giuliana De Sio, ormai guarita dal coronavirus, ha raccontato a La Vita in Diretta l’esperienza dovuta alla malattia che ha contratto nei primi giorni di marzo. L’attrice ha ripercorso i momenti più difficili delle settimane trascorse in isolamento, sottolineando la criticità di una situazione che ha messo a dura prova anche il suo stato emotivo.

“Mi sono svegliata un incubo, l’isolamento è stata esperienza più brutta della mia vita, è la cosa peggiore. Sei sola, non puoi fare niente, guardi il soffitto. Ho acceso la tv una volta, si parlava solo di Coronavirus, mi è venuta un’angoscia e ho dovuto spegnere. E poi, lotti contro attacchi di panico”, le parole dell’attrice.

“Quando togli la mascherina ti accorgi che non respiri bene ed è una sensazione bruttissima, ho vissuto quei giorni nel terrore”, ha spiegato. “La forza della mia testa, solo quello poteva aiutarmi. Potevo solo lottare contro questi attacchi di panico, perché non parlavo con nessuno: il protocollo del coronavirus è durissimo, e loro giustamente lo devono rispettare. Nessuno può venire a parlarti, il cibo te lo lasciano nell’interstizio fra una porta e l’altra, che immagino fosse chiusa a chiave. Io peraltro soffro anche di claustrofobia quindi il pensiero di essere chiusa era per me insopportabile”.

La De Sio ha voluto rivolgere un appello sul futuro lavorativo del mondo dello spettacolo: “La nostra categoria, a parte i fortunati che sono ricchi e privilegiati, è fatta soprattutto di persone che già in tempi normali faticano a trovare lavoro. Spesso stanno fermi anche un anno, un anno e mezzo per trovare una particina. E’ una vita molto dura, anche per chi ha successo”.

“Noi siamo persone che si sono dedicate a fare questo tutta la vita. Amiamo quello che facciamo, e in questo momento di isolamento tutti siamo stati allietati dallo spettacolo”, ha aggiunto. “Spero che le persone che decidono del nostro futuro dedichino dell’attenzione anche a noi. Perché nella fase 2,3,4,5 saremo quelli che solleveranno il morale agli italiani depressi” conclude. (fonte LA VITA IN DIRETTA)