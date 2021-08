Giuliano Cazzola vuole sparare ai No Vax? “Vanno sfamati col piombo, serve Bava Beccaris”

Giuliano Cazzola, l’ex sindacalista ed esponente di +Europa chiede che i No Vax e i No Green pass vengano sfamati col piombo. Cazzola, durante “Stasera Italia”, il programma condotto da Veronica Gentili su Rete 4, si è lasciato andare ad una citazione storica molto dura e che di certo non contribuirà a calmare gli animi agitati di queste ore.

Cazzola sui No Green Pass: “La Lamorgese richiami in servizio Bava Beccaris che sa come trattare questa gente”

L’esponente di + Europa è intervenuto mentre si stava parlando delle iniziative dei “No green pass” che domani, mercoledì 1 settembre, sono intenzionati a bloccare la circolazione dei treni per protesta contro l’obbligatorietà del Green pass. L’ex sindacalista ha spiegato alla Gentili il suo punto di vista: “Uno che ha paura di farsi un vaccino perché deve bloccare le stazioni? Se lo faccia e stia buono”.

Poi si è rivolto al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese: “Richiami in servizio Bava Beccaris che sa come trattare questa gente. Questi terroristi. Richiamiamo il feroce monarchico Bava che con il piombo gli affamati sfamò“.

Il riferimento è a Fiorenzo Bava Beccaris. Il generale italiano è storicamente noto per aver represso nel sangue i Moti di Milano del 1898. Beccaris fece sparare sulla folla causando molti feriti e la morte di 83 persone.