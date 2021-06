Giuliano Montaldo chi è, età, dove e quando è nato, moglie Vera Pescarolo, figli, vita privata

Chi è Giuliano Montaldo , età, dove e quando è nato, moglie Vera Pescarolo, figli, vita privata. Giuliano Montaldo infatti è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone e in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì su Rai Uno nel primo pomeriggio.

Dove e quando è nato, età e biografia di Giuliano Montaldo

Giuliano Montaldo è nato a Genova il 22 febbraio del 1930 e ha 91 anni di età. E’ un regista, sceneggiatore e attore italiano. Dopo alcune esperienze come attore (Achtung! Banditi!, 1952, e Cronache di poveri amanti, 1954, entrambi di Carlo Lizzani), esordì come regista con Tiro al piccione (1961) e proseguì con Una bella grinta (1965).

Affrontò poi una trilogia spettacolare sul potere: Gott mit uns (1970), Sacco e Vanzetti (1971) e Giordano Bruno (1973), rispettivamente sul potere militare, giudiziario e religioso. Con L’Agnese va a morire (1976) tornò al tema della Resistenza, passando poi a esperienze televisive con Circuito chiuso (1978), il colossale Marco Polo (1982). Successivamente ha diretto i film Gli occhiali d’oro (1987), Il giorno prima (1987), Tempo di uccidere (1989), I demoni di San Pietroburgo (2008) e L’industriale (2011).

Moglie, figli e vita privata di Giuliano Montaldo

Per quanto riguarda la sua vita privata, Giuliano Montaldo è sposato e sua moglie è Vera Pesacarolo, un amore nato oltre 60 anni fa. I due hanno una figlia, nata da un precedente matrimonio di Vera, ma che Montaldo ha adottato. Si tratta di Elisabetta. Elisabetta Montaldo è nata sempre a Genova nel 1950. Ha studiato al Liceo Artistico e all’Accademia di Belle Arti di Roma, ha insegnato pittura ed è stata assistente costumista con Nanà Cecchi dal 1983 al 1988 per lirica, teatro e cinema, per i quali ha poi firmato costumi, lavorando con importanti registi come Giuseppe Tornatore, Marco Brambilla, Patricia Murphy, Joe Potka e Bigas Luna.

Figlia del regista Giuliano Montaldo e nipote di Vera Vergani e di Leonardo Pescarolo, nel 2014 dedicherà ai suoi nonni il romanzo Posidonia, col quale vincerà nello stesso anno il Premio Elsa Morante – Isola di Arturo. Nel 2007 il padre invece ha ricevuto il Ciak di Corallo alla carriera dell’Ischia Film Festival e nel 2010 il Premio Federico Fellini 8½ per l’eccellenza artistica al Bif&st di Bari, mentre nel 2018 il David di Donatello per il miglior attore non protagonista per la sua interpretazione in Tutto quello che vuoi (2017) di Francesco Bruni.

Giuliano Montaldo e l’amore per la moglie Vera

“Raccontare il nostro amore per noi è normale – aveva raccontato Montaldo -. Ma è ancora più bello raccontare quello insieme al nostro percorso lavorativo. L’abbiamo fatto con gioia e divertendoci”. A unirli il colpo di fulmine che Montaldo sentì al primo incontro con Vera a inizio anni ’60 nell’ufficio del produttore Leo Pescarolo, fratello della sua futura moglie. “Con i suoi meravigliosi occhi azzurri era come un principe azzurro anche se con lo sguardo un po’ da matto” racconta Vera, che a differenza del regista non è stata subito ‘folgorata’. “Ero un principe stregato e quel colpo di fulmine dura da 60 anni”, aggiunge Montaldo. “Sono persone meravigliose che si compensano come lo yin e yang” dice Elisabetta Montaldo.