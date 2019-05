Giulio Berruti beccato con Francesca Kirchmair. E Maria Elena Boschi?

ROMA – Giulio Berruti, che solo qualche settimana fa aveva accompagnato l’ex ministro Maria Elena Boschi a un party durante il Salone del Mobile, ora è stato fotografato dai paparazzi del settimanale “Chi” con Francesca Kirchmair, con cui si frequenta da un anno e con cui, a quanto pare, non si è mai lasciato. I due, come si può vedere dalle foto, si baciano spensierati. Come la prenderà la Boschi?

Nelle foto pubblicate dalla rivista diretta da Alfonso Signorini, Giulio e Francesca appaiono complici e sorridenti. Prima i due si tengono la mano, poi la Kirchmair abbraccia Berruti. Infine i due si scambiano un romantico bacio sulle labbra. E ora chissà cosa dirà la Boschi… Fonte: Chi.