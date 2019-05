ROMA – Nessuna storia tra l’ex ministro Maria Elena Boschi e l’attore Giulio Berruti. E’ stato proprio l’interprete di Elisa di Rivombrosa a smentire il gossip che si era rincorso nelle ultime settimane. Berruti ha confermato di essere tuttora felicemente fidanzato con l’attrice e produttrice austriaca Francesca Kirchmair, con la quale è stato di recente fotografato dai paparazzi del settimanale Chi.

Giulio ha spiegato che l’ex ministro Boschi è solo un’amica, ma il suo cuore è ed è sempre stato per Francesca. Proprio per amore della sua compagna l’attore fa la spola tra l’Italia e l’America, ha spiegato in una intervista a Diva e Donne nel numero in edicola da mercoledì 22 maggio.

“Maria Elena Boschi? Sono solo illazioni, completamente inventate pur di fare clamore. Tra me e lei non c’è mai stato nulla. Anche perché sono felicemente fidanzato”, ha spiegato Berruti, smentendo così definitivamente le voci nate dopo che lui e Boschi erano apparsi insieme ad un evento milanese.

Berruti resta saldamente con la sua compagna, conosciuta nel 2017. Lei in questo periodo vive in California, dove sta studiando produzione e management produttivo. “Tra noi c’è un rapporto di grande stima. Lei è davvero speciale”, ha assicurato Berruti a Diva e Donna. (Fonte: Diva e Donna)