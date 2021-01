Giulio Scarpati, chi è: età, moglie, figli, vita privata, carriera

Giulio Scarpati è uno degli ospiti della nuova puntata di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su Raiuno. L’attore è noto dal grande pubblico per il ruolo del Dottor Martini nella serie “Un medico in famiglia”.

Giulio Scarpati, la carriera

Giulio Scarpati deve il suo successo al ruolo di Lele Martini in Un medico in famiglia, come pure alla sua intensa interpretazione di Rosario Livatino ne Il giudice ragazzino, che nel 1994 gli valse addirittura un David di Donatello. Recentemente, durante il primo lockdown, Scarpati ha deciso di aderire all’iniziativa della libreria Arcadia di Rovereto (Trento), che gli ha proposto di leggere in diretta Instagram alcuni brani tratti da L’estate che sciolse ogni cosa di Tiffany McDaniel e soprattutto da L’idiota di Dostoevskij.

Scarpati avrebbe dovuto girare un cortometraggio dedicato a Gianni Rodari, ma i progetti sono saltati a causa dell’arrivo del coronavirus. Così ha deciso di dedicarsi alla lettura e condividere con i suoi fan le grandi opere.

“Il Covid-19 è causa di forte ansia, preoccupazione e, in alcuni casi, ossessione perché è un nemico insidioso che costringe a compiere percorsi dolorosi e drammatici. Ecco, la letteratura permette di entrare in un’altra storia e, anche se per un po’, di dimenticare quello che sta avvenendo. Chiusi in casa si ha uno spazio che porta lontano. A me fare le letture in streaming (ho letto anche favole per bambini) è servito per sentirmi utile, mettendo a disposizione degli altri ciò che so fare”.

Giulio Scarpati e il rapporto con Lino Banfi

Giulio Scarpati racconta che era prevenuto su Lino Banfi, che in Un Medico in Famiglia interpretava suo padre, per il suo passato, per il genere di film che faceva e che aveva fatto. Conoscendolo si è dovuto ricredere e oggi racconta del loro rapporto forte e solido e di quanto Banfi gli abbia insegnato durante le riprese della fortunata fiction Rai: “Ho cercato di rubare un pochetto da lui”.

Giulio Scarpati, vita privata

Nato e cresciuto a Roma (20 febbraio 1956) da padre originario di Fondi (in provincia di Latina) e da madre napoletana di origini in parte svizzere, è anche il presidente del sindacato attori italiano. Nel 2014 è uscito il suo primo libro “Ti ricordi la casa rossa? – Lettera a mia madre”, edito da Mondadori e dedicato alla madre, affetta dalla malattia di Alzheimer.

E’ sposato con la regista di teatro Nora Venturini, e ha due figli: Edoardo, nato il 27 maggio 1988, e Lucia, nata il 27 novembre 1994.