Giuseppe Brindisi chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, Zona Bianca, Twitter, dove abita, biografia e carriera. Il giornalista Giuseppe Brindisi conduce il programma di approfondimento Zona Bianca. Il programma è in onda questa sera 18 agosto su Rete 4 dalle 21:20.

Dove e quando è nato, età, biografia di Giuseppe Brindisi

Giuseppe Brindisi è nato il 7 giugno del 1962 a Modugno, in provincia di Bari. Ha 59 anni. Inizia la sua carriera nel campo dello spettacolo e della radio come deejay e speaker radiofonico in Puglia. Studia Scienze politiche all’Università di Bari, lavorando anche come giornalista sportivo presso alcune radio private. Nel 1990 debutta in televisione come corrispondente dalla Puglia per la redazione sport di Pressing, su Italia 1.

Moglie, figli, dove abita, Twitter, vita privata di Giuseppe Brindisi

Brindisi è riservato riguardo la sua vita privata. Non ha profili su Facebook e Instagram. E’ sposato con Annamaria Capozzi, giornalista professionista. La coppia ha una figlia. Vive con la famiglia a Roma. Profilo Twitter: @giusbrindisi.

La carriera di Giuseppe Brindisi

Nel 1991 lascia Bari per trasferirsi a Milano, dove entra come giornalista nella redazione sportiva di Videonews, lavorando tra i conduttori dei notiziari e delle rubriche di TGcom24. Due anni dopo passa alla redazione di Studio Aperto, dove conduce tutte le edizioni del telegiornale. Dal 2000 al 2001 è al capo della redazione romana di Studio Aperto. Nel 2001 passa al TG5, al capo della redazione internet. Nel 2011 passa alla nuova testata giornalistica News Mediaset.

Passa al TG4 nel 2013, lavorando come conduttore dell’edizione serale e come caporedattore. Nel 2015 conduce Dalla vostra parte… anche d’estate, versione estiva del programma Dalla vostra parte, in sostituzione a Paolo Del Debbio. Dal 2018 al 2019 conduce con Veronica Gentili il programma Stasera Italia su Rete 4.

Dal 2021 Brindisi conduce il programma di informazione e attualità Zona Bianca su Rete 4.

CLICCA QUI PER LA CARRIERA COMPLETA DI GIUSEPPE BRINDISI