Giuseppe Cionfoli chi è, età, moglie, figli, vita privata, frate, Sanremo, canzoni e biografia

Chi è Giuseppe Cionfoli: età, moglie, figli, vita privata, frate, Sanremo, canzoni e biografia del cantante ed ex frate ospite da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno.

Dove è nato, età, carriera e biografia di Giuseppe Cionfoli

Giuseppe Cionfoli è nato a Erchie (Brindisi) il 19 ottobre 1952 (79 anni). E’ un cantante italiano e un ex religioso francescano. Ha infatti fatto parte dell’ordine dei Cappuccini a Bari, facendo poi il noviziato nel 1978.

Il frate cantautore decise di intrapendere una “nuova” carriera dopo la prima esperienza a Sanremo. Una scelta “agevolata” anche da alcune tensioni con i confratelli. Nei primi anni Ottanta Cionfoli divento una vera e propria star della musica leggera in Italia, tanto da vincere anche un Telegatto d’argento, per il concorso “Vota la Voce”. Una carriera immersa nella musica ma anche nell’amore che, in ogni occasione ha cercato di trasmettere ai telespettatori e agli amanti delle sue canzoni.

Nel 1981 debuttò come cantautore iniziando a dar vita a canzoni dal significato profondo e pieno di emozioni. Il frate ebbe anche la possibilità di cantare ed esibirsi sul grandissimo palco dell’Ariston al Festival di Sanremo. La sua partecipazione del 1982 e del 1983 lo portarono a diventare un noto cantante in tutta Italia, portando i brani “Solo Grazie” e “Shalom”. Proprio grazie alla canzone “Solo Grazie”, Cionfoli è riuscito ad arrivare nella Top 10 dei 45 giri, arrivando anche al quarto posto a Sanremo.

Ha partecipato anche a L’Isola dei Famosi del 2006. Nonostante in seguito abbia deciso di rinunciare e di tornare a casa non reggendo le dure condizioni all’interno del reality.

Moglie, figli e vita privata di Giuseppe Cionfoli

Ciofoli abita a Bari insieme a sua moglie e con i tre figli che gli hanno regalato anche la possibilità di diventare nonno. Il cantante ore si dedica alla pittura e alla scultura non dimenticandosi mai della sua grande passione per la musica.