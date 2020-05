ROMA – La domanda che molti italiani si sono fatti in questi primi sessanta giorni di lockdown è stata: ma chi taglia i capelli a Giuseppe Conte?

Filippo Roma de Le Iene ha cercato di risolvere questo mistero andando proprio dal Premier.

Se nelle scorse settimane c’era chi mormorava che dietro ai capelli sempre perfetti di Conte ci fosse Alessandro Scorsone, sommelier ufficiale di Palazzo Chigi, che entrò con il ruolo di barbiere, c’è anche chi ha messo nella lista dei sospettati anche la parrucchiera dell’Hotel Plaza, di proprietà del ”suocero” di Conte, Cesare Paladino.

“Le rivelo un segreto eccezionale, e siccome è un segreto e lei non mi crederà sono già disponibile alla prova: me li taglio da solo”, ha detto Conte alla Iena.

“Lei non ci crede, se vuole glieli taglio io, è una vecchia pratica che appresi durante gli anni dell’università li tagliavo a tutti i miei coinquilini”.

Pochi istanti dopo Filippo Roma riceve la chiamata del suo portavoce Rocco Casalino per sapere il tema dell’incontro con Conte: “Ma era sui capelli? Davvero sui capelli? Se li taglia lui, c’ha sta fissa qua. E infatti se li fa anche male, eh?”.

“Ma anche prima se li tagliava lui, eh, cioè lui se li taglia sempre”, continua Casalino.

“Anche prima che chiudessero i barbieri ogni volta andava su, scendeva, diceva: ti piace il mio taglio?

E io dicevo: ma come il tuo taglio?

Diceva: no, mi sono andato a tagliare un po’…

Lo criticavo perché secondo me non erano fatti bene cioè secondo me doveva andare dal barbiere comunque”. (fonte LE IENE)