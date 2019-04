ROMA – A Napoli si è esultato con i botti (quelli veri) per l’eliminazione della Juventus dalla Champions League (per mano dell’Ajax) e secondo Giuseppe Cruciani questo basta per dare ragione a Ilaria D’Amico. La giornalista di Sky aveva parlato di “approccio partenopeo” dei tifosi olandesi, che ad Amsterdam avevano accolto la Juve con i botti (che la D’Amico aveva definito “triccheballacche“). Botti che servivano a non far dormire i giocatori bianconeri la sera prima della partita.

Questo ha detto ora Cruciani a La Zanzara: “Questa esplosione di gioia è tipica di chi non vince mai un c… Abbiamo addirittura sentito i fuochi d’artificio, i triccheballacche. Aveva ragione allora la D’Amico, esistono. Godono delle sventure altrui. Li comprendo. Cosa ti resta se non godere delle disgrazie altrui”.

Le parole della D’Amico avevano sollevato le proteste di tutti i napoletani, dagli utenti dei social network fino agli assessori comunali, tanto da spingere la conduttrice a scusarsi e a specificare che non intendeva offendere Napoli. (Fonte La Zanzara).